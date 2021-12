Gjør unntak fra fredning

Hadsel

Nordland fylkeskommune gir Museum Nord unntak for Neptun Sildoljefabrikk, som høsten 2019 ble fredet etter kulturminneloven.

Det skjer etter at Museum Nord i september søkte fylkeskommunen om dispensasjon fra fredningen av Neptun Sildoljefabrikk på Melbu, etter at det har oppstått stormskader på den gamle fabrikken. Derfor er det behov for å reparere skader på det som kalles syklontårnet. Der har det oppstått rustskader på byggets stålramme og i tanktoppene. I tillegg er det råteskader i treverket.

Fylkeskommunen kan etter forskrift gjøre unntak fra fredningen etter kulturminneloven, og tillate endringer som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturminnet.

Det foreligger en del forutsetninger før Museum Nord kan sette i gang byggingen. Museet må legge fram en del dokumentasjon før arbeidet starter. Og krever at plater som brukes på bygget har samme utforming og profil som tidligere. Nye plater skal ha samme farge som tidligere, og skal festes med spiker slik at det blir seende ut som tidligere.

– Alt arbeid skal utføres så skånsomt som mulig og med minst mulig utskifting av originalt materiale, skriver seksjonsleder for kulturminner i Nordland fylkeskommune, Geir Davidsen i vedtaket.

Museum Nord har en frist på tre år til å gjennomføre arbeidet.

– Museum Nord har fått tildelt midler til å gjennomføre dette tiltaket i 2021. Det skal lages kopier av skadete plater som skal monteres på syklontårnet i tråd med tidligere måte. Dette er viktig arbeid som vil bidra til å forhindre videre forfall på transporthuset og syklontårnet. Det vil også forhindre en mulig sikkerhetsrisiko ved at platene løsner og detter ned, heter det i vedtaket.