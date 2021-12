Solgte eget fibernett for 9,5 mill: Kjøperen må bygge ut bredbånd til alle og 5G-mobilnett til fire husstander

Hadsel

Kommunen har brukt et tyvetalls millioner kroner på å bygge ut bredbåndsfiber rundt om i kommunen. For det har de mottatt ti millioner kroner i offentlig støtte. Onsdag offentliggjorde kommunen at de har solgt dette fiberbredbåndet for 9,5 millioner kroner til Trollfjord Bredbånd som har hovedkontor på Stokmarknes.