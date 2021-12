Tar filminga Rett Vest

Hadsel

Med base i Bergen har Johannes Vang og Jonatan Ottesen startet et filmproduksjonsselskap med et ungt og nytenkende blikk på bransjen. Med seg som fotograf med spisskompetanse på video har de Adam Enochsson som styremedlem og kreativ konsulent. Alle tre gikk de i lag på medieproduksjon ved Hadsel videregående skole; Johannes fra Nordreisa, Jonatan fra Sortland (opprinnelig Sømna) og Adam fra Melbu. Med seg i ungdomsbedriften Fønix Media hadde de også Herman Henriksen fra Sortland, som for tiden jobber i NRK.