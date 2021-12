Signerte fireårig strømavtale

Hadsel





Tirsdag signerte Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS en ny rammeavtale på kjøp av strøm for inntil fire år framover. Trollfjord var en av tre leverandører som gav tilbud i konkurransen, og var den leverandøren som hadde det beste tilbudet. Dette står å lese i en pressemelding fra Hadsel kommune.

– Jeg er veldig glad for at Trollfjord er så konkurransedyktig at de vinner en anbudskonkurranse i et så tøft marked som strømmarkedet er, sier konstituert kommunedirektør Tommy Løveng i pressemeldingen.

Hadsel kommune er en stor og krevende kunde for strømselskaper, med mange strømmålere over hele kommunen og med mange krav som må dekkes i kontraktsperioden.

– Vi ser fram til et godt samarbeid videre med Trollfjord, slår Løveng fast.