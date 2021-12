Ber om sjekk i planlagt park

Hadsel

Seniorrådgiver Svein Einar Stuen hos Statsforvalteren i Nordland uttaler i en henvendelse til Hadsel kommune knyttet til reguleringsplan MB60 – om omfatter Osen miljøpark på Melbu – at Statsforvalteren i utgangspunktet er positiv til at det planlegges for å gjøre et nært strandområde på Melbu til et attraktivt område for lokalbefolkning og tilreisende.