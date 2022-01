Geir Jørgensen etter en strabasiøs høst på Stortinget: – Folk må få lov til å være forbanna

Hadsel

Vi møter Geir Jørgensen fra Rødt Nordland på Stortinget to måneder og ei uke etter at han tiltrådte som stortingsrepresentant og den offisielle åpningen av Stortinget. Samme dag blir Maria Ressa og Dmitrij Muratov tildelt Nobels fredspris for deres kamp for ytringsfrihet, en av forutsetningene for demokrati og fred. Samtidig meldes det fra London at redaktør Julian Assange ifølge retten kan utleveres til USA.