Hadsel

Toalt har 15 personer vært innlagt med covid-19 på Stokmarknes siden pandemiens oppstart for snart to år siden. Det totale tallet for alle sykehusene som er inkludert i Nordlandssykehuset, er 161 smittede siden pandemiens oppstart.

Det er meldt om totalt ni koronarelaterte dødsfall ved Nordlandssykehuset, men ingen av disse er ved sykehuset på Stomarknes.