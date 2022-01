Hadsel





Dette skriver Hadsel kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Én ansatt i Hoppensprett barnehage testet onsdag positivt for covid-19. Dette har ført til at flere må i karantene og for å kunne holde barnehagen åpen, innføres det rødt nivå fra og med torsdag.

Rødt nivå innebærer blant annet at barna blir delt inn i mindre kohorter.