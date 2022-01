Håper på avklaring om noen måneder

Hadsel

Den pågående tvisten rundt tomtesalget på Stokmarknes, hvor det ble avdekket store mengder forurensning i grunnen, har ridd Hadsel kommune i flere år. Totalsummen på opprydningen ble i overkant av 12 millioner kroner, noe kommunen selv mener de ikke kan stå ansvarlig for da de kun eide tomta i et drøyt halvår. Samtidig er det uenigheter rundt mengden bortkjørt masse og faktureringen av denne. Her er kommunens påstand at det er fakturert for og kjørt bort mer masse enn nødvendig. Det er fremdeles dialog mellom partene i saken, med et ønske om å få en utenomrettslig løsning.