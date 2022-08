Det melder departementet i en pressemelding.

– Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk, i tillegg til bruk og utslipp av legemidler. Rømming er en av de store miljøutfordringene for næringa og derfor har dette vært et viktig arbeid for meg å bidra til bedring på. Norsk havbruksnæring er allerede svært bærekraftig, men med dette har jeg troen på at vi blir enda bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ifølge pressemeldingen innebærer endringen blant annet følgende:

En utvidelse av det personelle virkeområdet i akvakulturforskriften

Innføring av nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

Endring av krav ved bruk og utslipp av legemidler

Endring av forskrift om reaksjoner og sanksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Tilpasninger av regelverket for havbruk til havs

Ved å konkretisere aktørenes krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre rømmingsrisiko, skal endringene bidra til å sikre næringens bærekraft.