Kommunestyret i Bø vedtok nylig å gå inn for en utvidelse av Duken kirkegård.

Kirkegården utvides ved at kommunen kjøper cirka 340 kvadratmeter eiendom, til en pris på 14 kroner per kvadratmeter. Kjøpet skal finansieres av rammen for kirkegårdsdrift, ifølge saksutredningen.

I dag går deler av gjerdet inn på naboeiendommer, men hjemmelshavere av disse eiendommene har sagt seg positive til å selge arealet til kommunen, slik at grensene kan samsvare med gjerdet som tilhører kirkegården.