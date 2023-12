For Vesterålen og Lofoten melder varsom.no om moderat skredfare og utfordrende forhold selv om skredfaren er moderat. Du kan løse ut skred på grunn av svake lag av kantkorn i snøen. De svake lagene finnes under fokksnøen, over/under skarelag eller langs bakken. Flere observasjoner på drønn i snøen viser at de svake lagene kan påvirkes, men hvor mye belastning som kreves for å løse ut skred er usikkert. Der fokksnøflakene er myke, for eksempel rundt tregrensa, eller der snødekket er tynt vil lagene være lettere å påvirke. Skred som løsner kan bli store.