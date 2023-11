Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes skal få den støtten han trenger av partiet.

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, sier Martinussen til NTB.

Mandag innrømmet Moxnes fem nye tyverier, og han sier at han har et psykisk helseproblem. Martinussen forteller til NTB at hun fikk vite om de nye tyveriene fredag ettermiddag.

Rødt-lederen sier at hun skjønner at den tidligere partilederen har hatt det skikkelig tungt og vanskelig, og at det er vondt å høre.

– Jeg er glad for at han nå har klart å dele dette, og at han skal ta tak i problemene. Vi vil gi han den støtten han trenger fra oss for å få det til og bidra med dette.

Moxnes er sykmeldt fra mandag 13. november til 27. november.

– Jeg tror folk ser at dette er en trist personlig sak og respekterer det. Så blir mitt ansvar å holde fokus på politikken til Rødt. Det tror jeg vi skal klare.

Hun sier videre at Moxnes har gjort en god jobb som stortingspolitiker for partiet i høst, og at de har samarbeidet godt selv om han nå forteller om personlige problemer.

– Det har ikke vært noe vi har merket i det daglige arbeidet, men det er kanskje ikke slikt man ser heller, sier partilederen.

Martinussen opplyser at Stine Westrum går inn som vara på Stortinget mens Moxnes er sykmeldt. Hun er også tillitsvalgt i Rødt.