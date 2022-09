- Fylkestinget i Nordland har vedtatt en strategi mot ungt utenforskap og fylkesrådet arbeider med en handlingsplan for ung inkludering. NAV Nordland og Nordland fylkeskommune har et felles samfunnsoppdrag for ung inkludering. Sammen skal vi ta i bruk vår samlede kompetanse og virkemidler for å sikre at unge i Nordland fullfører videregående opplæring og styrker sin tilknytting til arbeidslivet. Som en stor arbeidsgiver vil Nordland fylkeskommune sammen med NAV Nordland se på mulighetene for å inkludere og skape arbeidsplasser for unge som av ulike grunner ikke kan stå i heltidsstilling, sier fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik i ei pressemelding.

Den nye samarbeidsavtalen skal bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom NAV Nordland og Nordland fylkeskommune. Avtalen har følgende mål for samarbeidet:

Helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle

Bidra til at arbeidslivet i Nordland får kvalifisert og etterspurt arbeidskraft

Stimulere til utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnslivet

Full gjennomføring i videregående opplæring

Koordinerte og gode tilbud til grupper i fylket med svak og manglende tilknytting til arbeidslivet

Samordning av tilbud der partene har felles målgrupper for sitt arbeid

Utvikle og etablere en felles struktur for lokale samarbeidsarenaer

Felles kunnskap om kompetansebehov og utfordringer i fylket

Fylkesdirektør i NAV Nordland Cathrine Stavnes mener at samarbeidet med fylkeskommunen er svært viktig for å sikre at flere blir inkludert i arbeidslivet; får fullført videregående opplæring og at vi har felles kvalifiseringstiltak basert på det virksomhetene i Nordland har behov for.