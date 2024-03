Sortland Volleyballklubb hadde tirsdag årsmøte der nytt styre ble valgt.

Det nye styret består av:

Ketil Pettersen (leder, valgt for 1 år)

Lena Sørli-Gjertsen (nestleder – ikke på valg)

Ann Lisbeth Holm (kasserer – ikke på valg)

Geir Fossem (styremedlem, valgt for 2 år)

Astrid Lamark (styremedlem, valgt for 2 år)

Varaer er:

Henriette Endresen (varamedlem, valgt for 1 år)

Kenneth Glad (varamedlem, valgt for 1 år)

I en melding på facebook takker klubben Kim Rainer Celius for sin innsats som leder i 2023 og Odin Engamo for sitt bidrag i klubben gjennom mange år. Også Svein Robert Vestå takkes for over 20 år i klubben, sist som varamedlem.

Klubben skriver at det «ruller godt, er økt rekruttering, mye aktivitet og stor optimisme for de kommende sesonger».