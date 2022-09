Link Vesterålen har fått samlet støtte fra Vesterålen Regionråd for å ansette prosjektleder.

16. juni 2022 var det kick-off for Link Vesterålen, og på kort tid har de fått bred støtte av både kommuner, næringsliv og befolkning.

– Jeg tror rett og slett at det handlet om timingen. Folk har ventet lenge på en arena hvor tilflyttere og lokale kunne finne hverandre. Det er så viktig å bli godt tatt imot når man flytter hit, for da får man lyst å bli en del av samfunnet og engasjere seg i alt som skjer, sier styremedlem Fredrik Haga, i en pressemelding.

Haga er en av flere tilflyttere som har tatt initiativ til Link Vesterålen. Nå inngår de samarbeid med Vesterålen Regionråd, som gir støtte på inntil 100.000 kroner i 2022 for å skape arenaen i hele regionen.

– Interessen rundt Link Vesterålen har vært såpass stor at vi sikter på å ansette en prosjektleder i fast stilling for å kunne utvikle organisasjonen enda mer. Vi ønsker å bistå kommuner og privat næringsliv med å rekruttere unge mennesker til regionen, og gi de en faglig og sosial arena som bidrar til bli-lyst, sier Haga.

Viktig arena for Vesterålen

I pressemeldingen skriver de at Vesterålen stadig tiltrekker seg flere tilflyttere, fordi næringslivet og det offentlige er i stadig vekst. Det er også en helt ny generasjon som beveger seg i arbeidsmarkedet som ønsker mer ut av livet enn bare jobb.

Sekretæriatrådsleder Helle Næss mener at Link Vesterålen er ett av flere verktøy i kassen for å lykkes med rekruttering til regionen og ikke minst beholde kompetanse i regionen.

– Det nytter ikke med fint hjørnekontor, om du ikke trives på fritida. Vi må tørre å bli mer offensive, og skape sosiale møteplasser som trigger målgruppa vi vil ha hit. Link Vesterålen har oppstått organisk hos unge tilflyttere selv, og det er en gavepakke til næringslivet og regionen som vi må være svært takknemlig for, sier Næss i pressemeldingen.

Hun mener også at vi har mye å lære av de som flytter til Vesterålen om hvordan vi skal tiltrekke oss enda flere. Styremedlem Haga ser også at flere arbeidsgivere, både privat og kommunalt, nå har luftet interessen for å melde inn alle sine unge ansatte – både nye tilflyttere og etablerte vesterålinger.

– Dette skal koble mennesker sammen, både de som har et nettverk og de som ikke har det. Det er den krysninga vi skaper det samholdet som trengs for å få fart i regionen, sier Haga.

I pressemeldingen skrives det at de, med støtten fra et samlet Vesterålen regionråd, kan nå ut til flere og skape enda mer aktivitet i hele regionen.