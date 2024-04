Det skriver selskapet på sin Facebook-side.

– Disse tilskuddene går til organisasjoner og initiativer spredt over hele vår langstrakte landsdel. Vi har gleden av å støtte engasjementer fra by og bygd, fra Sandnessjøen til Kirkenes, innleder selskapet.

Norgengros Helseservice har i år støttet en rekke ulike aktiviteter - fra idrett og friluftsliv til kultur, sosiale initiativer og helsefremmende prosjekter.

– Fellesnevneren er at mottakerne speiler våre verdier og jobber hardt for å styrke felleskapet lokalt. Gratulerer til alle som har mottatt støtte i år og tusen takk for den verdifulle jobben dere gjør, fortsetter selskapet.

Dette er mottakerne av midlene i Vesterålen: