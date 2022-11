Flere kjører i fylla i distriktet

Ferske tall fra UP viser at det allerede er tatt flere unge ruskjørere i Nordland politidistrikt hittil enn hva det ble gjort i hele fjor. – Vi frykter for julebordsesongen, sier Liv Marie Bendheim, prosjekt og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken.