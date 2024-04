Lørdag ettermiddag er det innspurt i frontfagsmeklinga, og samtidig varsler Fellesforbundet at ytterligere om lag 15.000 medlemmer vil bli tatt ut i streik dersom det blir konflikt.

Fra før er det varslet at over 14.000 medlemmer tas ut i streik hvis meklinga med Norsk Industri ikke fører fram. Fristen for tvungen mekling går ut ved midnatt i dag lørdag.

Ingen bedrifter fra Vesterålen sto på lista for det første streikeuttaket, men for streikeuttak to er tre bedrifter oppført:

Melbu Systems AS, 18 ansatte

Sveis & Maskinteknikk AS, 9 ansatte

Norlense AS, 11 ansatte

Det andre streikuttaket vil tre i kraft fra torsdag, om partene ikke er blitt enige innen da.