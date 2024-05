– Jeg synes det er et kjempeflott tiltak som bidrar til at vi kommer oss rundt og det er trafikksikkert, sier russepresident for Sortlandsrussen, Benjamin Glad Pedersen.

Siden 2010 har Nordland Fylkeskommune gitt russen mulighet til å reise gratis med buss i russetiden. Det syns Glad Pedersen er fint.

Ordningen gjelder alle busser som kjøres av Nordland Fylkeskommune i perioden fra 30. april til og med 18. mai.

– Det viser at Nordland Fylkeskommune har lyst til å gjøre sitt for at vi skal ha den beste russetiden, sier han.

– Ikke sikkert foreldre vil kjøre rundt

Ordningen er ett av flere tiltak som gjøres fra fylkeskommunens side for å redusere trafikkulykker. I tillegg skal det bidra til å trygge ungdommen.

– Det handler om trafikksikkerhet og det handler om at russen skal vite at de kommer seg trygt hjem. Dette er et lite grep for å trygge ungdommene våre gjennom russefeiringen, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø, i en pressemelding.

Selv om Glad Pedersen ikke hadde hørt om ordningen tidligere tror han tiltaket kommer til å bidra til bedre trafikksikkerhet og til at det blir lettere å komme seg rundt.

– Det er ikke sikkert foreldre vil kjøre rundt. Jeg bor på Kleiva og det er på Sortland det skjer, så det er fint å ha tilgang på gratis buss slik at jeg får med meg alt. Det gjelder vel flere fra russekullet også, sier russepresidenten.