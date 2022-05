LO stat har varslet staten om at de vil ta ut 4.400 medlemmer i streik hvis ikke den pågående meklingen fører frem innen fristen ved midnatt 23. mai.

Det melder de i en pressemelding mandag.

Mandag har staten og Riksmekleren fått et områdevarsel, som er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Denne viser totalantall og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt.

– Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel. Mer detaljerte lister over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik, med navn og arbeidsplass vil bli overlevert på et senere tidspunkt, står det i pressemeldingen.

En eventuell streik vil starte 06:00 24. mai.

Disse kan bli tatt ut i streik:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Petroleumstilsynet

Barne- og likestillingsdepartementet:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet:

Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Skatteetaten

Helse- og omsorgsdepartementet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet:

Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorgan (DSS)

Kultur- og likestillingsdepartementet:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet:

Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Tromsø

Landbruks- og matdepartementet:

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet:

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Samferdselsdepartementet: