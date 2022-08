Asfalteringen hadde oppstart 15. august og vil holde på i omlag to uker fremover. Både i Sortland sentrum og i Sigerfjord skal det legges nye asfaltdekker, og ifølge kommunen vil det være behov for å stenge enkelte av veiene under asfalteringen.

– Noen veier har omkjøringsmuligheter, andre ikke. Vi vil bestrebe oss med å komme med fortløpende informasjon og sørge for at utrykningskjøretøy til enhver tid får passere. Det oppfordres til bilister å vise hensyn til de arbeidene som foregår, sier Sortland kommune i en melding på sine hjemmesider.

Her asfalteres det i Sortland sentrum:

Røsslyngveien

Kirkeveien

Solveien

Deler av Snorres vei

Arbeidene har startet med forberedelse av kummer i Røsslyngveien og Kirkeveien.

Se kart over asfaltarbeidene her.

Her asfalteres det i Sigerfjord:

Rishaugveien

Skansen

Granliveien

Sigerfjordveien

Arbeidene starter mandag 15. august, med senking av kummer i Sigerfjordveien fra skolen og vestover. Det vil samtidig startes med fresing av asfalt fra Hagen og inn mot skolen før asfalteringen.

Se kart over asfaltarbeidene her.