Årets vårlige eventyr på Kleiva gjennomføres igjen, og vi har bestilt strålende vær.Det skriver avdelingsleder for naturbruk, Caroline Jensen i ei pressemelding.

Det er barnehager og 1. klassinger i Vesterålen som er invitert til det årlige arrangementet på Kleiva.

– Vi ønsker oss flere påmeldte, opplyser Jensen, som oppfordrer barnehager og førsteklasser til å ta kontakt for å bli med, ettersom det er forhåndspåmelding for å delta på arrangementet.

– Håper det skjer i år også

Åpen dag for barnehager og førsteklassinger på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, er en særdeles populær tradisjon og tidligere år har det vært en stor suksess med 600–700 barn.

– Vi er klare til å ta imot store og små. Tidligere har det vært en suksess med mange besøkende. Vi håper dette skjer i år også, skriver Jensen.

Elevene ved skolen bidrar når det er åpen dag, der både unge og voksne får møte andre fra Vesterålen.

Elever fra Blå og Grønn naturbrukslinjer, samt Helse og oppvekst fra Myre, vil bidra til å gi barna en dag full av opplevelser og aktiviteter.

Å hilse på dyrene, ikke minst de små lammene, er alltid populært.

– Barna får oppleve ulike dyr på gården, prøve klatrepark, få ansiktsmaling, spikre trebåter, se ulike traktorer, smaksprøver, sjekke ut laksen og mye mer. Det legges opp til en sosial dag for ungene sammen med oss og elevene våre, opplyser avdelingsleder for naturbruk, Caroline Jensen.

Klappkaker på bålet

Laila Lochert er lærer på naturbrukslinja.

– Vi gjør dette for at barn i Vesterålen skal få komme på besøk for å se hvordan livet på gården er. For elevene er dette en del av læreplanen, sier hun.

Også blålysetatene kommer på besøk, og brannbilen har med seg barnas favoritt Bjørnis. De første kyllingene er kommet til på gården, og disse får ungene se på. Også rompetroll, som skal bli til frosker, er noe ungene får se.

– Ungene får også smake litt på produkter, vi har fått produkter fra Tine og Gilde. Vi skal også steke klappkaker på bålet, og skal ha konkurranser der barnehagen får gjette vekta på en laks eller en lam eller en kalv. Den barnehagen som kommer nærmest å vekta, vinner en trøtraktor, sier hun.

– For elevene våre så skal de lære å være på tilbudssida opp mot besøkende, og lære og ta vare på de minste. De skal tilrettelegge for ungene. Dagen er spesiell og artig, hele skolen står på hodet for at barna skal få en fin dag, sier Lochert.