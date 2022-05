Ulykken skal ifølge en Twitter-melding fra politiet ha skjedd ved Djupfest i Lødingen. Ifølge oversiktskartet til Vegtrafikksentralen er det trafikale problemer i i området som følge av ulykken.

Politiet melder at det er to personer som satt i bobilen som blir undersøkt av ambulanse. Men at det ikke fremstår som at det skal være større personskader. Føreren av lastebilen er uskadd, melder politiet.

Det opplyses videre at føreren av bobilen skal ha kommet ut fra en rasteplass og kollidert i lastebilen. Politiet har fratatt bobilføreren førerkortet og har opprettet sak på forholdet.