All oppmerksomheten har ført til at bandet skal på turné over dammen og i Europa. og før de kommer til Fæsterålen skal de spille i hovedstaden på Tons of Rock i slutten av juni.

– Vi er klare til å ta de imot og til å gi publikum skikkelig rock and roll! De kommer til å "varme opp" med å spille på Tons of Rock og turnere i utlandet, før de kommer til Fæsterålen. Det er rimelig kult, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Låta «Do Ya Wanna Taste It» av Wig Wam topper akkurat nå iTunes i USA som den bestselgende rockelåta. Siden 2001 har gutta i Wig Wam servert det norske folk glam i form av både metall og rock.

Nå har de gjort et forfriskende comeback, mindre tull og fjas og mer rendyrka rock. Rockerne fra Østfold-perlen Halden består av Åge Sten Nilsen, Trond Holter, Bernt Jansen og Øystein Andersen.

Bandet har deltatt i Melodi grand prix to ganger og representert Norge i Eurovision. Sistnevnte med låta “In My Dreams”.

I 2013 valgte bandet å gå hver for seg. Men heldigvis for fans fant gutta tilbake til hverandre igjen, noe som resulterte i albumet “Never Say Die” i 2020.

Bandet har også fått oppmerksomhet i utlandet. Nå i januar 2022 rullet en ny serie ut på HBO Max, serien “Peacemaker” med John Cena i hovedrollen. Og det har naturligvis ført til at også det amerikanske publikummet har lagt merke til bandet.