I vinter sendte Forbrukertilsynet varsel om millionbøter til tre store selskaper som de mente tok ulovlig høye fakturagebyrer.

De tre selskapene var Telenor, Telia, og Convene. Sistnevnte selskap leverer faktureringstjenester til flere av legekontorene i Vesterålen, og VOL har tidligere omtalt at flere reagerte på de høye fakturagebyrene de tok.

Mandag skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding at alle tre selskapene har satt ned sine fakturagebyrer.

VOL har tidligere omtalt at Convene har fjernet sine fakturagebyr.

Forbrukertilsynet skriver derfor at de nå har avsluttet sakene mot de tre selskapene, men at de samtidig vil sørge for at andre selskaper følger etter og også fjerner sine ulovlig høye fakturagebyr.

Det er lov å kreve fakturagebyr, men gebyret kan ikke være større enn de faktiske kostnadene ved faktureringen, påpeker Forbrukertilsynet. Avgrensingene i størrelsen på fakturagebyr gjelder for alle som fakturerer forbrukere.

Mens Convene nå har fjernet sine egne fakturagebyr, og overlater til næringslivskundene sine å eventuelt fastsette et, har Telia kuttet det helt for noen av sine merkevarer, mens det er redusert fra nærmere 80 kroner til 5-6 kroner for andre merkevarer.

Telenor reduserte sitt papirfakturagebyr 79 kroner til 6,50 kroner fra 1. februar.