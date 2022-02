«Norges Monaco», Bø i Vesterålen, tiltrakk seg millionærer fra øst og vest - og kanskje først og fremst sør - da de i 2019 skrudde ned formuesskatten.

Nå er det vanlige folks tur til å bli lokket til Norges eget skatteparadis. Bø har nemlig innført en klekkelig pengepremie for hver nyproduserte bøfjerding, i håp om å lokke til seg familier i etableringsfasen:

50.000 kroner.

Det er beløpet kommunen blar opp per barn som fødes i kommunen.

– Det er dyrt å etablere seg, så da hjelper vi litt på vei, kan du si, sier ordfører Sture Pedersen, tydelig tilfreds med sitt siste stunt.

Det radikale baby-subsidiet ble vedtatt under budsjettbehandlingen til kommunestyret i desember. Forslaget sto ordfører Pedersen for selv, som er en av landets mest populære Høyre-ordførere med rent flertall og 57 prosent oppslutning i kommunen.

Impulsiv ordfører

I tillegg lover han at kommunen skal tilby landets «billigste og beste» barnehage.

– Snittprisen på barnehageplass på landsbasis er 3.000 kroner per måned. Hos oss skrur vi ned prisen til 1.500 kroner i måneden. Den prisen skal enda lenger ned. Ikke nok med det, vi lover barnehageplass på dagen, sier ordføreren.

– Jeg er en impulsiv ordfører som liker at ting skal skje, sier Pedersen.

Ingen overdrivelse, vil noen kanskje bemerke.

– Å bli mor er helt sprøtt. Det er det rareste, villeste og mest fantastiske jeg har vært med på noen gang, sier Marianne Sund. Her med far Ørjan Kvamme og lille Håvard. Foto: Helge Mikalsen, VG.

– Produsere en unge til?

Sture Pedersen møter VG på en kafé for å snakke om det siste av sine sprelske stunt for å få flere unge innflyttere. Men allerede før han har rukket å sette seg ned, glipper det befolkningsvekst-propaganda ut av han, til den ansatte på kafeen:

– Du, si mæ, er dere snart i gang med å produsere en unge til? spør han forventningsfullt.

– Æ har gjedd dæ to stykk! Det får holde, smeller det tilbake fra over kassen, før både ordfører og baristaen flirer hjertelig og høylytt.

Pedersen strammer seg opp, og forklarer alvorlig hvorfor de har innført pengepremien på unger i Bø. De har fått kapital og vilje til utvikling i kommunen – men mangler nok arbeidskraft. Kommunen på 2.500 personer har klart å stanse befolkningsnedgangen. Nå vil de at pilene skal peke oppover.

Innflyttere

Vestlendingen Ørjan Kvamme (31) og hedmarkingen Marianne Sund (31) representerer det aller beste ordføreren vet om: innflyttere.

Paret flyttet til Bø for et par år siden. Her har de overtatt et hus etter Kvammes bestemor.

1. februar klokken 10.38 ble de to foreldre til en liten Bø-væring: Håvard.

Paret blir dermed de første som får 50.000 kroner fra kommunen. Pengepotten var for ordens skyld hverken påtenkt eller vedtatt av kommunen før Sund var langt ut i svangerskapet.

– Om det fungerer for å få flere barnefamilier, vil tiden vise. Det hadde vært veldig fint for oss om det kom flere barnefamilier til Bø, så litt utradisjonelle forsøk synes jeg er positivt, sier den nybakte moren, og legger til:

– Jeg blir veldig glad om flere enn meg blir lurt opp hit.

Kvamme er ikke i tvil om at det er en liten nordlending de har fått i hus:

– Han er ikke redd for å si ifra, det kan vi vel slå fast allerede nå.

Familien som nå har blitt til tre bor med havørn og havgap som nærmeste nabo.

– Jeg synes alt været, nordlyset og dyrelivet er spennende. Vi ser masse ørn og nise. Det har jeg ennå ikke blitt helt vant til, sier Sund.