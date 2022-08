– Vi ønsker å legge til rette for en enda sterkere satsing på fiskerijournalistikk, sier Harald H. Rise, administrerende direktør i Polaris Media Nord-Norge, i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Rise sier at Kyst og Fjord i løpet av få år har fått en veldig sterk posisjon i fiskerimiljøet, ikke minst blant nordnorske kystfiskere.

– Med en stabil og kunnskapsrik stab som nyter stor tillit i næringen, har vi stor tro på en god utvikling også videre. Fra før har vi mange sterke mediehus langs store deler av kysten, og Kyst og Fjord passer veldig godt inn i dette bildet, sier han.

– Sikret kompetanse og ressurser

Kyst og Fjord ble etablert i 2011 med nettutgave og en ukentlig papiravis. I dag er det et solid mediehus med en omsetning på rundt 10 millioner kroner. Fra 2019 ble det innført betaling for innhold på nett, og opplaget har steget til rundt 2.500. Det er en tredjedel av det hovedkonkurrenten Fiskeribladet Fiskaren har. Redaktør og daglig leder Øystein Ingilæ trives godt i rollen som utfordrer.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra leserne, og vi har en stabil base av annonsører som uttrykker at de når målgruppen sin gjennom oss, sier Ingilæ i pressemeldingen.

Ifølge han får avisen stadig forespørsler om å satse enda mer, ikke minst digitalt.

– Ved å bli en del av et mediekonsern som Polaris Media, er vi sikret kompetanse og ressurser som kan bidra til at vi lykkes. Jeg tror også at et samspill med konsernets mange mediehus langs kysten kan bli til stor nytte for begge parter, sier han.

12. mediehuset i PMNN

Det er Øystein Ingilæ (44,7 prosent) som sammen med de tre andre eierne; Trond Antonsen (38 prosent), Daniel Arnrup-Øien (11,7 prosent) og Hugo Mortensen (5,6 prosent), som nå selger Kyst og Fjord. Oppstarten for elleve år siden var i Kjøllefjord, som fortsatt er hovedkontor for selskapet. De ni medarbeiderne er også spredt på en rekke ulike steder, som Sortland, Tromsø, Lakselv og Narvik.

På Sortland deler Kyst og Fjord kontor med VOL.

Kyst og Fjord blir en del av Polaris Media Nord-Norge (PMNN), som etter de siste oppkjøpene består av 12 mediehus i tillegg til markedsføringsselskapet iNord og tre minoritetsposter i andre mediehus. PMNN er en del av Polaris Media, som er ett av Skandinavias største mediehuskonsern med mer enn 600.000 abonnenter og en omsetning på 3,7 milliarder kroner. Konsernet består blant annet av 65 mediehus, sju trykkerier og seks distribusjonsselskap.