Slik beskriver Andøy kommune årets mottaker av kulturprisen i Andøy, 76 år gamle Åge Sigve Jacobsen.

Kulturprisvinneren er født og oppvokst på Bleik, men har vært en kulturmotor i landsbyen hele sitt voksne liv. Han tar sjelden ordet nei i sin munn, men sier ofte ja før han får tenkt seg om, heter det videre i begrunnelsen.

Bleik er kjent for å ha en høy dugnadsfaktor, og her er Åge med for fullt. Ofte som initiativtaker til forskjellige prosjekter. Han har gjort seg bemerket i skole, lag og foreninger i området med sin positive holdning og evne til å være løsningsorientert.

Formannskapet i Andøy, som foretok det formelle vedtaket av kulturprisen i sitt siste møte, peker også på kulturprisvinnerens innsats for å få på plass turløypa langs fjellfoten, som ble ferdigstilt i 2020.

- Her har Åge spilt en sentral rolle. Med egen gapahuk og flere benker langs stien, kan alle som vil få en fantastisk naturopplevelse, sier formannskapet om Jacobsen.

- Åges innsats over flere tiår for Bleiksdagan, Bleik Vel, Bleik Sanitetsforening, Andenes Helsesenter samt Lions og enda mer, står det stor respekt av. Han fylte 76 år den 31. januar og har fremdeles et samfunnsengasjement i en klasse for seg, sier formannskapet om prisvinneren.