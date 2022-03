Etter flere år med negative resultater la bedriften om driften i desember 2019. Omleggingen viste seg å være nødvendig hvor 2020 og 2021 ga regnskapsmessige positive resultater, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Det er blitt et stort press i markedet sammen med en pandemi som har tæret på likviditet. Usikkerheten fremover gjør at jeg som eier ikke vil gå inn mer personlig og vi står derfor over et vanskelig men nødvendig valg med å melde oppbud. Dette har styret tatt til etterretning og er årsak til at vi i dag har meldt oppbud. De ansatte er orientert om situasjonen, opplyser daglig leder Raymond Solheim i meldingen.