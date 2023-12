Politiet melder at de natt til tredje juledag bortviste to gjester fra et utested på Sortland.

Begge skal ha vært hissige, og det skal ha vært litt klammeri mellom dem.

– En av de to valgte å ikke følge pålegget. Aggressiv atferd overfor politipatruljen, skrev politiet på X kl. 03.05 i natt.

Personen ble satt i arresten og anmeldt for hendelsen, ifølge politiet.