Redusert drift ved legekontorene i Sortland kommune

Fra mandag 12. februar til fredag 16. februar vil det være redusert drift på legekontorene i Sortland kommune.

Det skriver kommunen selv på egen nettside.

Bakgrunnen for dette er at de skal bytte til et nytt datasystem.

– Tirsdag 13. februar vil kun Parkveien legekontor ha åpent for øyeblikkelig hjelp, skriver kommunen.