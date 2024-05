12. april 2024 fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset jamfør mandatet.

Etter overleveringen ble de fire sykehusforetakene i regionen invitert til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det er faktaopplysninger som eventuelt bør korrigeres.

Ekspertgruppen har nå gått gjennom innspillene og gitt sin tilbakemelding (ekstern lenke) på disse.

Står på sitt

Nå har ekspertgruppen lagt fram en rapport på seks sider.

«Etter gjennomgang av høringsuttalelser finner ekspertgruppen ikke grunn til å endre på anbefalinger eller konklusjoner i rapporten», konkluderer gruppen som har bestått av Alf Inge Larsen, Svein Rotevatn, Jorid Kalseth og Rune Wiseth.

Sterke følelser

Lokalisering av PCI-tilbudet har vekket sterke følelser, noe ekspertgruppen peker på.

«Vanskelige samarbeidsforhold ble påpekt i rapporten, og vi uttrykte bekymring for hvordan dette negativt kan påvirke utviklingen av det samlede kardiologitilbudet i Helse Nord», skriver gruppen i sin oppsummering, og nevner dette som hovedgrunnen til anbefalingene.

Gruppen anbefaler at UNN skal ha de overordnede faglige ansvaret.

«Vi anbefalte at Helse Nord primært går for å videreføre invasivt tilbud i Bodø under forutsetning at man får etablert gode samarbeidsrutiner og at det overordnede faglige ansvaret også for virksomheten i Bodø tillegges UNN», skriver gruppen og mener det er en nødvendig forutsetning for at tilbudet også i Bodø skal kunne være bærekraftig.

Ekspertgruppen skriver at de har registrert stor medieoppmerksomhet om PCI-tilbudet og at de ikke kommer til å delta i det offentlige ordskiftet, utover å ha levert fra seg rapporten til Helse Nord.

Helse Nord skal behandle saken i sitt styremøte 19. juni.