Det er i en interpellasjon til torsdagens møte i kommunestyret at partiets Geir Rognan sier at situasjonen med vedvarende mangel på ledige kommunale næringsarealer synes å fortsette, uten at man kommer opp med forslag til løsninger.

– Dette synes vi er svært bekymringsfullt. Har ordfører ny informasjon med henhold til nye næringsarealer eller kan ordfører intensivere arbeidet og invitere til et bredere politisk samarbeid for om mulig få bevegelser i dette arbeidet? Lyder interpallasjonen.