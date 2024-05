1.mai i år kunne vi lese i Dagens medisin at Helse- og omsorgsministeren skulle besøke Nord-Norge. Ministeren ble av Dagens Medisin utfordret på hva løsningen på de mange krisene helsevesenet i Norge står midt i, med spesielt henblikk på Helse Nord. Ministeren svarte at han ville bruke en del tid i Nord-Norge for å se, forstå og snakke med fagfolkene i spesialisthelsetjenesten. Det ble videre vist til at ministeren ville komme tilbake til hvilke tiltak og virkemidler som fremover kunne være aktuelt for å løse de mange krisene omkring i Helse-Norge.

Helseministeren konstaterte at det viktigste er at folk er trygge på at de får hjelp når de trenger det, og at de er mindre opptatt av organisasjonskartet. Denne oppfattelsen og forståelsen av innbyggernes perspektiver deler Vesterålsrådet med Helseministeren.

I denne omgang var det Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø og Narvik som i forrige uke fikk besøk av Helseministeren. Helse Nord RHF har i den pågående saken om endring og omstilling i Helse Nord foreslått at disse sykehusene skal styrkes.

Vesterålsrådet vil invitere Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre til Vesterålen for å se, forstå og snakke med fagfolkene i spesialisthelsetjenesten i Vesterålen. Fagfolkene i Vesterålen jobber på lokalsykehus som er truet av nedleggelser som vil få dramatiske konsekvenser for pasienter, deres pårørende og lokalsamfunnet. En prat med fagfolk i Vesterålen vil etter vårt syn bidra til nyanser vi frykter blir borte dersom ministeren bare prioriterer å besøke sykehus som ligger an til å få sine tilbud styrket.

Vesterålsrådet håper Helse- og omsorgsministeren vil takke ja til denne invitasjonen og prioritere et besøk til Vesterålen innen kort tid.