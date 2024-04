Formannskapet i Sortland har enstemmig vedtatt å melde interesse for kjøp av seks aksjer for til sammen 30.000 kroner som er til salgs i Axello AS.

Årsaken til at aksjene er til salgs er at generalforsamlinga i selskapet i 2022 besluttet at selskapet selv skulle erverve egne aksjer fra ikke-offentlige eiere, for å sikre hel-offentlig eierskap. Aksjeposten tilbys for salg til eksisterende aksjonærer, som er alle kommunene i Vesterålen, Lødingen og Nordland fylkeskommune.

Saken var egentlig lagt fram som en drøftingssak, og det var Høyre som la fram forslag om å kjøpe aksjeposten.

Nesten alle formannskapets medlemmer tok ordet under behandlinga av saken, og brukte anledninga til å skryte av Axellos arbeid som regionens største leverandør av arbeidsinkluderingstjenester.

Saken skal også behandles av kommunestyret.