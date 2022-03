I tillegg til heder og ære følger det med en million kroner som premie til «Årets trafikksikkerhetskommune 2022. Dette står å lese i en pressemelding.

Det er fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg som har pekt på Hadsel som den best egnede kandidaten fra Nordland.

– Hadsel kommune har vist at de jobber med trafikksikkerhet i alle sektorer, fremhever utvalget i sitt nominasjonsbrev som er sendt til Statens vegvesen.

Utvalget trekker blant annet fram at det er «bygget flere nye fortau som sikrer skoleveien til barna og øvrige trafikanter, at kommunenes helsestasjon jobber med trafikksikkerhet fra før barnet blir født, videre til barnehage, skole og til videregående skole og at helse og omsorg jobber med eldre for å bedre trafikksikkerheten.

– Svært glad

Line Jakobsen, som jobber med trafikksikkerhet i Hadsel kommune, synes det er stas å bli nominert.

– Hadsel kommune er svært glad for å bli nominert av Nordland fylkeskommune som årets trafikksikre kommune. Vi er nå med videre i kampen om en skikkelig ærestittel, samt pengepremien på én million kroner fra Samferdselsdepartementet, sier hun i pressemeldingen.

Ikke vanskelig

Hun bedyrer at det ikke blir vanskelig å bruke opp pengepremie, dersom det skulle bli aktuelt.

– Vi har mange trafikksikkerhetstiltak som vi gjerne skulle tatt tak i og kanskje får vi mulighet før vi aner det, sier Jakobsen.