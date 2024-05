Fredag ble foretaket Strønstad Eiendom AS registrert i Foretaksregisteret.

Selskapet er registrert i Midnattsolveien på Strønstad i Hadsel, og er et aksjeselskap som skal drive med «utleie og drift av bolig, fritidsbolig, forretningsgårder, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette, samt utvikling og restaurering, bygging, kjøp, salg og utleie av eiendommer, boliger, fritidsboliger og feriehus, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper.»