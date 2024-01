I høst kom Bø kommune nest dårligst ut av vesterålskommunene på Pressens offentlighetsutvalgs Åpenhetsbarometeret 2023.

Kommunen selv pekte da på at å få på plass fulltekstdokumenter i postjournalen var et av de viktigste tiltakene de kunne gjøre for å bli bedre på åpenhet.

Foto: Bø kommune

Nå har kommunen altså fått denne løsningen på plass.

Fagleder ved Fellestjenesten i Bø kommune Astrid Ramberg sier i pressemeldingen at Bø kommune har et ønske om å være så åpen som loven tillater. Hun regner de åpne postjournalene som et gledelig fremskritt.

– I 2023 behandlet Fellestjenesten 1828 innsynsbegjæringer, uttaler Ramberg.

– Dette var en økning på om lag 300 begjæringer fra 2022. Innbyggerne i Bø har rett til å se det meste i kommunens postjournaler, og mange benytter seg av denne retten. Omfanget er blitt stort, og jeg regner med at vi vil spare tid fordi vi slipper å svare på mange innsynsbegjæringer.

Noen dokumenter fortsatt ikke vil være mulig å laste ned automatisk. Publikum kan likt som tidligere be om innsyn i disse dokumentene, men noen dokumenter kan være unntatt offentlighet på grunn av at de inneholder taushetsbelagte opplysninger.