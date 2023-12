Parkeringsselskapet EasyPark melder på sine nettsider at de 10. desember ble utsatt for et dataangrep.

Angriperne fikk tak i ikke-sensitive kundedata, opplyser de.

Ikke alle selskapets kunder er rammet, men selskapet skriver at de vil kontakte kunder som er rammet

EasyPark leverer parkeringsløsningene som brukes på flere populære parkeringer i Vesterålen. Deriblant Stokmarknes Lufthavn, Bussterminalen på Sortland, parkeringen i Nyksund m.fl.

Selskapet skriver at berørte kunder kan ha fått lekket kundedata som navn, telefonnummer, fysisk adresse og/eller e-postadresse. I tillegg har sifrene som vises fra debet- eller kredittkortet når du betaler blitt tilgjengeliggjort, skriver selskapet, men understreker at den informasjonen som er lekket ikke er tilstrekkelig til å utføre betalinger.

- Ingen kombinasjon av disse stjålne dataene kan brukes til å utføre betalinger, skriver selskapet, men ber kunder være oppmerksomme på phishingforsøk som alltid.

- Vi beklager dypt at dette skjedde, og vi vil fortsette å jobbe hardt hver dag for å opprettholde tilliten til oss, skriver selskapet.