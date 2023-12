Organisasjonen Gisløystranda for alle i Øksnes har holdt to julebord for kommunens flyktninger og søker støtte fra Øksnes kommune på ca. 8000 kroner. Dette da antall julebord måtte utvides til to grunnet mange som ønsket å delta på julebordet og Gisløystranda For Alle ønsket ikke å avvise noen. I alt 120 personer var med på julebordet disse dagene.