Trond Olsen, seksjonsleder patrulje på Sortland politistasjon, informerer om at høyeste hastighet var 132 kilometer i timen i 80-sonen.

– Fem menn og én kvinne fikk førerkortet beslaglagt. Disse er hjemmehørende i flere forskjellige kommuner i Vesterålen. Det er gjennomgående snakk om yngre sjåfører, og en av disse var også i prøvetid, sier Olsen til VOL.

Bakgrunnen for kontrollen var at politiet har fått mange signaler, spesielt fra publikum, om at det kjøres hardt, samt erfaring fra tidligere målinger om at mange kjører fort til dels i store deler av Vesterålen.

Utenom de seks førerkortbeslagene ble det ikke gitt noen reaksjoner. Denne gangen fokuserte politiet kun på å få tatt de som kjører altfor fort.

– Langt over normalen

– Vi har jo et ønske om å forebygge og luke ut de som er verstingene i trafikken, altså de som utsetter seg selv og andre for fare. De ønsker vi å luke ut av trafikken.

– Seks førerkortbeslag er jo veldig mye?

– Det er langt over normalen, for å si det sånn. Normalen for denne typen kontroller er kanskje to eller tre førerkort, så blir kontrollen «blåst».

Med «blåst» mener politiavdelingslederen at noen legger ut på nettet at politiet er på stedet og har kontroll.

– Her ble det seks førerkort, og det er ganske ekstremt. Det sier at vi må fortsette det arbeidet vi gjør. Vi kommer til å fortsette med flere målrettede kontroller mot de som ikke respekterer trafikkreglene.

Nedringt av fortvilte folk

Sjef for Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen, er helt tydelig på hvorfor de har denne typen kontroller:

– På veiene mange steder i Norge, også i Vesterålen, kjøres det hardt. Mange velger å overse fartsgrensene og opptre med høy risiko. De tunge ulykkene involverer ofte fart, og det ønsker vi å sette en stopper for, sier han til VOL, og fortsetter:

– Vi må prøve å finne en kontrollform der vi kan komme overraskende på. Det håper vi kan sende et signal til miljøet: Du kan aldri være trygg hvis du kjører for fort.

Martinsen forteller at lokalt politi blir nedringt av fortvilte folk i nærmiljøene rundt omkring, og er tydelig på én ting:

– Vi kommer tilbake.