Like før klokken 16:00 fredag ettermiddag har Varsom.no oppdatert snøskredvarselet for helgen.

Farevarselet om is er uendret fra det ble publiser torsdag.

Varselet om vindkast som ble endret tidligere fredag er også fortsatt moderat. Opprinnelig var det meldt både lørdag og søndag, men varselet gjelder nå kun søndag.

Snøskredvarselet ble klokken 15:52 oppgradert til betydelig, og gjelder både lørdag og søndag.

Folk bes unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned.

Det skal være størst fare om ettermiddagen lørdag.

«Nysnø og kraftig vind vil bygge opp flak i leformasjoner utover dagen. Fokksnø kan ligge oppå svake lag av kantkorn og/eller overflaterim og snøskred være svært lett å løse ut. Fjernutløsning er også mulig. Under mildværsgrensen kan våte løssnøskred løsne av seg selv. Mest utsatt er de områdene som får mest regn,» skriver Varsom.no i varselet.

Faren er størst over 500 meter, med betydelig fare for flakskred. Under 700 meter er det moderat fare for løssnøskred.

Snøskredvarselet for søndag vil oppdateres lørdag ettermiddag.

Fra tidligere i uken var det forhåndsvarslet at snøskredfaren i helgen kan komme helt opp i stor (rød), og lenger sør i landet er dette tilfelle.