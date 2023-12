Mandag 1. juledag, mens hurtigruteskipet MS Richard With ligger til kai på Stokmarknes på formiddagen, vil det holdes julegudstjeneste om bord på skipet.

Fredrik Øverland, prost i Vesterålen, sier at de vet at mange mennesker reiser med Hurtigruten i juletider og at de mener det er viktig at også de reisende får anledning til å delta på en julegudstjeneste.

– Jeg mener og ønsker at kirken må være der folket til enhver tid er, og i så henseende er jeg glad for at Hurtigruten tok kontakt med kirken og ønsket vår tilstedeværelse, skriver Øverland i en pressemelding.