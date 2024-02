Fortsatt mørklagte gater etter «Ingunn»

Andøy kommune skriver på sine nettsider at flere gater fortsatt er mørklagt etter at Ingunn feide over Vesterålen for to uker siden.

Kommunen skriver at Noranett setter igang feilsøking og reparasjon denne uken, men at framdriften vil avhenge av kapasiteten til selskapet. De må først prioritere sine egne anlegg.

Kommunen ber innbyggerne om å melde fra om mørklagte gater.

Ifølge kommunen er det så langt registrert mørke gater på følgende steder:

Forfjord

Buksnes

Strandland

Skogvoll

Fiskenes