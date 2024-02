UP har gjennomført kontroll i 60-sone på Stokmarknes i Hadsel. Utstedt 3 forenklede forelegg for fart, høyeste hastighet er 77 km/t. Også utstedt et forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.

Siste innlegg 13:13 i dag NTB → Del Nord-Norge: Snittpris for strøm på 19,05 øre per kWh fredag I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 19,05 øre per kilowattime (kWh) fredag og en makspris på 20,4 øre. Fredagens snittpris per kWh er 16,1 øre lavere enn torsdag og 7,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no. Maksprisen fredag på 20,4 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 20,8 øre lavere enn torsdag og 7,01 øre lavere enn samme dag året før. Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 37,3 øre. 90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften. Minsteprisen blir på 17,05 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet. 20:43 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Buss forsinket av tekniske utfordringer Sortland-Sigerfjord – Linje 18-851 Avgang klokken 21:00 til Austpollen forsinket. Ny avgang klokken 21:15. Forsinkelsen skyldes tekniske utfordringer, skriver Nordland fylkeskommune. 16:28 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Harstadfergen fortsatt innstilt ut dagen Fergen på fergestrekningen Revsnes-Flesnes er innstilt ut dagen, melder Vegtrafikksentralen i en oppdatering. Fergen har vært innstilt siden mandag på grunn av tekniske problemer. Tidligere onsdag opplyste driftssjef i Torghatten, Reidar Waage at fergen var på vei til Harstad for reparasjon, mens en reserveferge var på vei fra Bodø og skulle ta opp ruten fra 13-14-tiden. Ferga trenger reservedeler fra Finland – følges inn til Harstad sentrum 14:38 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Trafikkuhell på E10: Fører avhøres på stedet Onsdag ettermiddag har det vært et trafikkuhell på E10 ved Trøssemarka i E10. Politiet i Troms opplyste klokken 13:04 at de rykket ut til melding om et trafikkuhell cirka 100 meter nord for Boltåskrysset. Meldingen var at en personbil hadde kjørt i autovernet. Det var ikke meldt om personskader. - Det er trafikale utfordringer på stedet. Politiet rykker ut fra Harstad så det tar den tiden det tar å komme seg ned dit. Oppdateres da vi har enhet på stedet. Senere skrev politiet at de var fremme på stedet og dirigerte trafikken. Bilberger var da bestillt, men det var fortsatt usikkert når den ville være på plass. Klokken 14:02 skrev politiet at det har vært fortalt om en del sørpe på veien da uhellet skjedde. - Fører har mistet kontroll over bilen, fått sleng og gått i autovern på motsatt side av vegbanen, tatt en 360 grader piruett og blitt stående fast i autovern i eget kjørefelt. To utenlandske personer i bilen, begge er uskadd. Fører avhøres på stedet. 13:48 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Gjenopptar innstilt buss Sortland-Stokmarknes-Melbu – Linje 23-754 Linje 754 gjenopptas fra klokken 14:15, melder Nordland fylkeskommune. 13:33 i går NTB → Del Nord-Norge: Snittpris for strøm på 35,2 øre per kWh torsdag I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 35,2 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 41,3 øre. Torsdagens snittpris per kWh er 7,4 øre lavere enn onsdag og 8,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no. Maksprisen torsdag på 41,3 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 11,1 øre lavere enn onsdag og 11,1 øre høyere enn samme dag året før. Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 58,1 øre. 90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften. Minsteprisen blir på 19,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet. 11:38 i går Marius Birkeland → Del Fem for fort i 50-sone Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i 50-sone, på fylkesvei 82 på Åse i Andøy. Resultatet ble 5 forenklede forelegg og høyeste målte hastighet var 58 km/t. 09:37 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Flere busser innstilt grunnet kjøreforhold Linje 754: Pga dårlige kjøreforhold vil all betjening ved Rise være innstilt inntil videre. Ny informasjon kommer når ruten gjenopptas. I tillegg var Sortland - Kaljord – Linje 18-821 Avgang 08:35 Kaljord-Sortland forsinket over 15 minutter grunnet vei og kjøreforhold. 09:10 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Advarer: - Mye elg i området Foto: VTS Vegtrafikksentralen advarer om fare for dyr i veibanen på fylkesvei 7698 mellom Bøelva og Bjørnskinn i Andøy. - Mye elg i området, skriver VTS. Varselet gjelder til 12:00 onsdag. 08:07 i går Ole-Kristian Anfinsen → Del Innstiller buss: - Farlig vei Sortland-Myre-Stø – Linje 18-862: - Avgang 07:55 Nyksund-Myre skole betjenes ikke pga farlig vei og kjøreforhold. Også Sortland - Holmstad - Sildpollen – Linje 18-846: Delvis innstilling - Pga dårlige vei og kjøreforhold, innstilles deler av ruteturen Sortland - Holmstad - Sildpollen, med oppstart fra Skiheisen kl 07:20. Ruten blir betjent til Oshaug Kryss, før den returnerer tilbake Sortland i rutetid. Ytre Staumfjord Innstilles 23:26 20.02.24 Ole-Kristian Anfinsen → Del Problemene fortsetter for fergen onsdag Harstadfergen, ruten mellom Revsnes og Flesnes, innstiller alle avganger inntil videre også onsdag. Det opplyser Torghatten Nord. Årsaken er tekniske problemer. Det vil gjøres en ny vurdering onsdag klokken 16, opplyser selskapet. 17:08 20.02.24 Dagny Ulland → Del Kansellerer alle avganger ut dagen Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Revsnes - Flesnes. - Alle avganger ut dagen den 20.02.24 er kansellert, opplyser selskapet. Dette skyldes tekniske problemer. 14:27 20.02.24 Dagny Ulland → Del To nye vesterålinger inn i fylkesstyret Julie Pedersen og Lasse Martinussen er begge valgt inn i fylkesstyret til Industri- og næringspartiet i Nordland. De gjennomførte sitt fylkesårsmøte lørdag. Pedersen fra Hadsel ble valgt til organisatorisk nestleder, fra Hadsel og Martinussen fra Sortland ble valgt som styremedlem. Det opplyser Brønnøysund Avis. 13:49 20.02.24 Marius Birkeland → Del Overstadig beruset mann innbrakt Overstadig beruset mann i 30-årene på Sortland innbrakt av politiet og anmeldt for ordensforstyrrelse. Var passasjer i en bil som ble stanset for kontroll. Det skriver politiet i Nordland på X. 13:32 20.02.24 NTB → Del Nord-Norge: Snittpris for strøm på 42,6 øre per kWh onsdag I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 42,6 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 52,5 øre. Onsdagens snittpris per kWh er 12,4 øre lavere enn tirsdag og 18,4 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no. Maksprisen onsdag på 52,5 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 34,07 øre lavere enn tirsdag og 60,2 øre lavere enn samme dag året før. Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 69,3 øre. 90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting onsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften. Minsteprisen blir på 36,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet. 10:02 20.02.24 Marius Birkeland → Del Forlengelse av innstiling av ferge Fergen mellom Refsnes - Flesnes er innstilt inntil videre pga. tekniske problemer. Det beregnes at fergen er tilbake i drift 16:30. 08:23 20.02.24 NTB → Del Norge vinner fram i konkurransen om havpenger Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB Norske forsknings- og innovasjonsaktører skal delta i 16 av 19 prosjekter i EUs nye partnerskap for bærekraftig blå økonomi. Åtte av dem ledes av norske virksomheter. – Norge er en stolt havnasjon med lange tradisjoner. Det er likevel smått imponerende at vi er representert i nesten samtlige prosjekter. Dette er en anerkjennelse av den brede kompetansen på hav og bærekraft som vi har langs kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding. De norske deltakerne får over 60 millioner kroner for å delta. Prosjektene har som mål å styrke omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi. Blå økonomi er en samlebetegnelse for aktører som er opptatt av en bærekraftig næringsaktivitet knyttet til havet og dets ressurser. 08:16 20.02.24 Marius Birkeland → Del Forsinket buss mellom Sortland og Stø Forsinkelse på linje 862 Sortland-Myre-Stø med avgang fra Sortland bussterminal kl 07:15, på grunn av vei og kjøreforhold. 00:34 20.02.24 Ole-Kristian Anfinsen → Del Morgenflyet forsinkes Avinor melder mandag kveld at morgenflyet (WF863) til Widerøe klokken 05:35 fra Andenes til Bodø tirsdag morgen er forsinket mer enn én time. Flyet har fått ny avgang klokken 06:50. Last flere