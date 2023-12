Regjeringen burde ha fått til mer for å begrense atferd som skader konkurranse i dagligvarehandelen, mener Forbrukerrådet. Direktøren vil møte statsråden.

– Vi er utålmodige etter at noe kommer på plass. Det som er gjort hittil, er ikke nok, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til E24.

Hun vil møte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å få lagt fram tre tiltak hun mener kan «begrense konkurranseskadelig atferd»:

Forbrukerrådet vil ha en forskrift om innkjøpsbetingelser som forby usaklig prisdiskriminering.

Dominerende aktører på frukt og grønt har for mye makt, og det går utover produsentene og svekker konkurransen, mener rådet.

Loven om god handelsskikk er utilstrekkelig, ifølge Forbrukerrådet. Blyverket peker derfor på EUs direktiv mot «Unfair Trading Practices» som er innført i våre naboland.

– Det er få saker vi bruker mer tid på enn dagligvare, men det er et veldig komplisert marked. Og da jeg tok over var det behov for å skaffe mer kunnskap om forhold som kan ha stor betydning for konkurransen, sier statsråden til E24.

Han har bestilt utredninger om bransjens lønnsomhet, prissettingen, egne merkevarer og vertikal integrasjon.