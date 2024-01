Statens Vegvesen melder at det er stanset et kjøretøy på Fv. 82 på Andøy bru.

Sluttiden er usikker og kan endres, men er beregnet til 19:02.

– Det vi vet er at det er et vogntog som sliter med fremkommelighet i avkjøringen til Risøyhamn og at det står på veien, sier Tommy Bech ved politiets operasjonssentral.