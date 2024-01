Like etter klokken 14 lørdag har NVE oppdatert snøskredvarselet for søndag.

Der melder de at det fortsatt er stor snøskredfare på rødt nivå.

- Naturlig utløse skred ventes, både våte og tørre snøskred. Noen skred kan bli store. Unngå alt skredterreng, heter det i varselet.

Faren beskrives som størst søndag ettermiddag.

Det advares om flakskred både fra våt og tørr snø, samt våte løssnøskred.

Kraftige vindkast

I tillegg til snøskredfaren gjelder gult farenivå for kraftige vindkast også frem til søndag morgen.

- Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt, heter det i varselet.

Vinden ventes å avta søndag, men kommer tilbake for fullt med nytt farevarsel mandag.

Regn og regn

Deler av Vesterålen inngår i Varsom.nos kart i to farevarsler om regn. Både et varsel for Lofoten, Ofoten og deler av Sør-Troms, og et varsel som gjelder Nordland og sørlige deler av Troms.

Årsaken er nok bare at varselområdene grenser mot hverandre.

I varselet for Lofoten, Ofoten og deler av Sør-Troms heter det at det er fare for overvann i tettbygde strøk. Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

Lokalt kan det bli vanskelige føreforhold som følge av overvann og fare for vannplaning.

- Søndag til mandag morgen er det ventet mye regn. Lokalt kan det komme 40-60mm på 12t. Mest nedbør ventes midt på dagen søndag.

Foto: Varsom.no

Foto: Varsom.no