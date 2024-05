– Vi skal ikke se bort fra at det vil bikke over 20 grader og kanskje litt mer, sier vakthavende meteorolog, Rune Skoglund.

Det har vært noen solfylte dager i Vesterålen. Nå ligger det an til flere fine vårdager i starten av uka, til tross for at det kan komme noen skyer.

– Det blir litt stigning i temperaturen og det kommer opp i en 16 grader på mandag. Solen blir litt skyet i dag, men på tirsdag blir det bare sol, sier han videre.

– Dagene frem til torsdag som ser bra ut

Selv om det ser lovende ut både mandag og tirsdag er det fare for tåke:

– Det kan komme noe tåke inn tirsdag kveld, men ellers ser det rimelig bra ut. Det kan være fare for lokal tåke store deler av onsdag. Det skal være veldig lite til før den kommer sigende inn fra havet og over land, sier Skoglund.

Resten av uka vil temperaturene synke, men meteorologen sier at det fortsatt er tidlig og at det kan endre seg.

– I første omgang er det dagene frem til torsdag som ser bra ut. Fredag, lørdag og søndag kommer det inn litt kaldere luft. Da kan det komme litt nedbør også, forteller han.

Farevarselet står fortsatt

Med flere soldager og lite nedbør betyr det at skogbrannfaren i regionen fortsatt gjelder:

– Det kan komme litt nedbør seint mandag, men skogbrannfaren vil gjelde helt frem til det kommer nedbør av betydning, sier Skoglund, og fortsetter:

– Farevarselet vil vare hele uken egentlig, det ser ikke ut som det kommer noe nedbør før til helga så det må man ha i bakhodet. Det er tørt.